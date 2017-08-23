Звезда НБА Кайри Ирвинг стал игроком "Бостона", Айзея Томас перешел в "Кливленд"

Разыгрывающий команды НБА "Кливленд Кавальерс" Кайри Ирвинг продолжит карьеру в "Бостон Селтикс". Об этом сообщает официальный твиттер "Бостона".

В обратном направлении - из "Бостона" в "Кливленд" - отправлятся разыгрывающий Айзея Томас, форвард Джей Краудер, центровой Анте Жижич и пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклину».

Читайте такжеЗвезда НБА Газоль подписал контракт с "Сан-Антонио" на 48 миллионов долларов«Кайри Ирвинг является одним из лучших атакующих игроков в НБА. Он доказал это на главной сцене, в финальных сериях последних трех сезонов. Он становился чемпионом НБА, побеждал на Олимпиаде, четыре раза приглашался на Матч звезд. Несмотря на все его достижения к этому моменту, мы считаем, что его лучшие годы еще впереди», – отметил президент «Селтикс» Дэнни Эйндж.

Кайри Ирвинг не стал пользоваться трейд-кикером (повышением зарплаты в случае обмена), который прописан в его контракте.

Отметим, что первый поединок сезона-2017/18 между "Бостоном" и "Кливлендом" состоится 17 октября.