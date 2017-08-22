Соперник сборной Украины назвал состав на Евробаскет-2017
Литовцы определились с официальной заявкой на турнир.
Обнародован окончательный список баскетболистов сборной Литвы на чемпионат Европы по баскетболу, где на групповом этапе эта команда будет одним из соперников сборной Украины, соощает Федерация баскетбола Литвы.
В состав команды вошли:
Защитники: Мантас Кальниетис, Лукас Лекавичюс, Мартинас Гечевичюс, Артурас Милакнис, Мариус Григонис
Форварды: Донатас Мотеюнас, Миндаугас Кузминскас, Йонас Мачюлис, Эдгарас Улановас, Эймантас Бенджюс
Центровые: Йонас Валанчюнас, Артурас Гудайтис
Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2017 начнется 31 августа. Групповой турнир соревнований пройдет в четырез странах.
В Тель-Авиве оспаривать места в четверке лучших и выход в следующий круг будут команды Израиля, Грузии, Италии, Германии, Литвы и Украины.