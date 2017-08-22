Соперник сборной Украины назвал состав на Евробаскет-2017

Обнародован окончательный список баскетболистов сборной Литвы на чемпионат Европы по баскетболу, где на групповом этапе эта команда будет одним из соперников сборной Украины, соощает Федерация баскетбола Литвы.

В состав команды вошли:

Защитники: Мантас Кальниетис, Лукас Лекавичюс, Мартинас Гечевичюс, Артурас Милакнис, Мариус Григонис

Форварды: Донатас Мотеюнас, Миндаугас Кузминскас, Йонас Мачюлис, Эдгарас Улановас, Эймантас Бенджюс

Центровые: Йонас Валанчюнас, Артурас Гудайтис

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2017 начнется 31 августа. Групповой турнир соревнований пройдет в четырез странах.

В Тель-Авиве оспаривать места в четверке лучших и выход в следующий круг будут команды Израиля, Грузии, Италии, Германии, Литвы и Украины.