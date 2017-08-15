Сборная Украины по баскетболу завершила турнир в Хорватии поражением от хозяев (видео)

Сборная Украины по баскетболу в рамках подготовки к Евробаскету-2017 провела товарищеский турнир в Хорватии, где в последнем матче встречалась с хозяевами - хорватской сборной.

Украинцы неплохо боролись с полурезервным составом хорватской команды, но все же уступили, пропустив рывок соперника в начале четвертой четверти, сообщает Sportarena.

Наша команда показала достаточно содержательный баскетбол против хорватов. Победа в первой половине была достигнута за счет активности Конева и Пустового, а также хорошего процента реализации с поля. В третьей четверти хорваты выровняли игру, а в начале четвертой, включив хорошие защитные скорости, создали себе необходимый запас.

Украина проиграла оба матча турнира - против Словении и Хорватии. Сейчас подопечные Евгения Мурзина вернутся в Украину, где продолжат подготовку к Евробаскету-2017. Следующая игровая сессия украинской команды запланирована на турнир в Стамбуле, через 10 дней.

Хорватия — Украина 79:74 (18:17, 16:22, 24:15, 21:20)