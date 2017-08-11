Женская сборная Украины начала подготовку к квалификации Евробаскета-2019

Женская сборная Украины начала первые тренировочные сборы перед стартом отбора на Евробаскет-2019, сообщает Федерация баскетбола Украины.

За 3 месяца до старта квалификационного турнира новый главный тренер женской сборной Украины Кирилл Большаков проводит просмотр игроков, которые могут принять участие в следующих официальных соревнованиях.

Сейчас в лагере национальной команды есть как игроки которые принимали участие в предыдущем чемпионате Европы так и те кто по разным причинам не выступал в последнее время за национальную команду: Вита Горобец, Анна Ольховик, Таисия Удоденко, Ольга Дубровина, Дарья Завидная, Виктория Кондусь, Кристина Карп, Юлия Мусиенко, Екатерина Рымаренко, Елена Самбурская.

Присоединилась к тренировкам сборной и Мириам Уро-Ниле, которая получила травму в конце прошлого сезона. Для нее тренировки со сборной фактически стали первыми после операции и начала восстановления, поэтому она работает в режиме ограничения физических нагрузок. Значительная группа игроков сборной не смогла присоединиться к тренировочному лагерю в киевском СК Меридиан из-за начала предсезонной подготовки в клубах. В частности, Алина Ягупова и Людмила Науменко были вызваны в расположение клуба перед самым началом сбора.

Кирилл Большаков подчеркивает, что тренерский штаб будет следить за гораздо большим количеством игроков в том числе и Деандрою Мосс. Помогать Кириллу Большакову будут Валентин Берестнев, Инна Кочубей и Егор Большаков. Тренировочные сборы продлятся до 20 августа, а свой первый матч отбора сборная Украины сыграет уже 11 ноября в Нидерландах. Это будет первый опыт работы Кирилла Большакова в качестве главного тренера сборной команды. Ранее он был известен по работе как с женскими так и с мужскими клубами в Украине, Италии и России.