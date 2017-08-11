Игрок клуба НБА отказался от части зарплаты, чтобы сохранить состав команды
Кевин Дюрант поступил, как настоящий патриот своей команды.
Нападающий Голден Стэйт Кевин Дюрант выразил готовность уступить часть зарплаты, чтобы сохранить нынешний состав команды, сообщает Isport со ссылкой на The Athletic.
"Я умный парень и хочу сохранить жизнь своей команде. Посмотрите на Андре Игуодалу, Шона Ливингстона и Стефа Карри – каждый из них должен зарабатывать столько, сколько заслуживает. Им недоплачивали, и я понимал, что рано или поздно они захотят получить то, чего они достойны. Поэтому я отступил, с тем чтобы деньги попали туда, куда и должны.
Я хотел сохранить команду и подумал, что это поможет владельцам переподписать всех парней. К тому же это мои деньги. Это моё решение. И я могу делать всё, что мне, чёрт возьми, вздумается", – рассказал сказал Дюрант.
В предыдущем сезоне Голден Стэйт стал чемпионом НБА, одолев в финальной серии Кливленд. Дюрант был назван MVP решающей серии сезона.