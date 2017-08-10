Новый наставник женской баскетбольной сборной Украины объявил состав игроков

Новый главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Кирилл Большаков объявил состав на свой первый тренировочный сбор с командой.

Для подготовки к отбору на чемпионат Европы в расположение национальной команды Украины приедут 13 баскетболисток, сообщает Xsport.

Состав сборной Украины - Юлия Мусиенко, Кристина Карп, Вита Горобец, Анна Ольховик, Ольга Дубровина, Алина Ягупова, Людмила Науменко, Таисия Удоденко, Дарья Завидная, Катерина Римаренко, Елена Самбурская, Ольга Краевская, Мириам Уро Ниле.

Квалификационный турнир на чемпионат Европы-2019 для сборной Украины стартует 11 ноября текущего года.