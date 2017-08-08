Сборная Украины обыграла команду Румынии в товарищеском матче накануне Евробаскета

В Патрах (Греция) завершился матч за 3-е место подготовительного турнира баскетбольных национальных команд к Евробаскету-2017, где сборная Украины разгромила команду Румынии - 91:57, сообщает Федерация баскетбола страны.

На стартовую меткую атаку румын украинцы ответили точными трехочковыми Мишулы и Пустозвонова. Следующие результативные атаки Пустозвонова и Кольченка позволили нашим ребятам захватить необходимое преимущество в дебюте встречи. Однако соперник быстро отыгрался. Трехочковый Отверченко добавил украинцам нового импульса. Стартовую четверть сборная Украины в итоге выиграла в 4 очка.

Вторую 10-минутку украинцы начали с рывка 9:0. Поймав игру наши баскетболисты стали уверенно наращивать преимущество. Украинцы стали чаще убегать в быстрые отрывы, по очкам с которых значительно превзошли румын в первой половине – 10:2. Также наши ребята почти вдвое превзошли соперника в плане реализации бросков – 59% против 30%. Особенно ощутимым было преимущество в точности 3-очковых – 7 из 8 у украинцев против 3 из 13 у румын. К перерыву разница в счете была "+22 очка".

После перерыва ход игры не изменился. Украинцы продолжали диктовать свои условия. Первые очки во второй половине румыны набрали после 6 наших. Как итог, общая разница в матче возросла еще на 6 очков перед последней четвертью.

Имея солидное преимущество, украинцы и в заключительной 10-минутке отрабатывали на площадке с максимальной отдачей. И общее преимущество в 34 очка стало логичным итогом поединка.

Кравцов и Липовый против румын не играли, поскольку тренерский штаб решил не подвергать их риску после микротравм.

В итоге сборная Украины заняла 3-е место на турнире в Патрах. В первом матче - полуфинале - наши ребята проиграли британцам со счетом 64:86.

Украина – Румыния– 91:57 (24:20, 25:7, 20:14, 22:16)

Украина: Пустозвонов – 15 очков, 3 подбора; Мишула – 14 очков, 4 подбора.

Румыния: Мандаке – 14 очков, 3 подбора.