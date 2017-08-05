Большаков возглавил женскую сборную Украины по баскетболу

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский соответствующим распоряжением назначил временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Кирилла Большакова до официального утверждения его кандидатуры на следующем заседании Президиума ФБУ, сообщает официальный сайт ФБУ.

Известный специалист в своей карьере тренировал как мужские, так и женские команды. Так, Большаков успешно работал с женским "Днепром", с которым в 2007-м становился чемпионом Украины. Не менее успешно тренер работал в "Ферро-ЗНТУ" (2008-2015). С ним новоиспеченный тренер сборной Украины дважды выигрывал Кубок Суперлиги (2010 и 2013) и трижды - бронзу Суперлиги (2011, 2013, 2015). Последний сезон Большаков провел в структуре итальянского "Канту".

Ожидается, что уже на следующей неделе Кирилл Большаков созовет первый тренировочный сбор национальной команды Украины, которая начнет подготовку к квалификации на чемпионат Европы-2019.

Как сообщал УНИАН, на днях Владимир Холопов подал в отставку с поста главного тренера женской сборной Украины. С национальной командой специалист начал работать с сентября 2015-го. За почти два года работы Холопов помог команде успешно квалифицироваться на чемпионат Европы-2017. При этом украинки выиграли все шесть матчей квалификационного этапа. Однако на чемпионате Европы, который недавно завершился в Чехии, украинки не сумели пробиться в 1/4 решающую стадию соревнований, проиграв матч за выход в четвертьфинал сборной Словакии.

В ФБУ приняли эту отставку.