Капитан сборной Украины пропустит Евробаскет из-за травмы

Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко не сможет сыграть на Евробаскете 2017, который для сборной Украины стартует 31-го августа, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Это стало известно после детального обследования левого колена центрового. Фесенко не сумел полноценно принять участие в товарищеском турнире в Италии из-за дискомфорта в левом колене. Детальное обследование показало повреждение хряща коленного сустава. После консультации с врачами Фесенко принял решение сделать операцию, которая назначена на ближайший вторник.

Читайте такжеДжеттер не поможет сборной Украины на Евробаскете из-за семейных проблемПо прогнозам врачей, восстановление после подобного повреждения и операции займет, как минимум, месяц. Таким образом, Фесенко не сможет помочь нашей сборной на чемпионате Европы.

Врач национальной мужской сборной Украины Сергей Калинкин отмечает: "После сбора в Словении Кирилл почувствовал дискомфорт в левом колене. Мы понимали, что это то колено, где у Фесенко была проблема в прошлом сезоне. Выступая в Италии, он параллельно залечивал растяжение боковых связок. Как оказалось, была еще одна проблема, судя по всему, был мощный удар, который привел не только к растяжению, но и к повреждению хряща коленного сустава. После консультаций с ведущим специалистом – Михаилом Риганом – Кирилл принял решение сделать операцию. В ближайший вторник ему назначена атроскопия. Надеемся на скорейшее выздоровление. Но даже по самым оптимистичным прогнозам, наш капитан не сможет восстановиться к старту чемпионата Европы".

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября.