Джеттер не поможет сборной Украины на Евробаскете из-за семейных проблем

Опытный американский разыгрывающий Юджин Джетер отказался вернуться в сборную Украины для участия в предстоящем чемпионате Европы, сообщает SportArena.

«Мы пытались договориться с Джетером, но, к сожалению, он не приедет по семейным обстоятельствам. Мы поедем на Евробаскет без натурализованного игрока, поскольку не хотим взять кого-то, кого мы не знаем. Это ситуация даст возможности для развития наших молодых игроков», — цитирует BeBasket менеджера сборной Украины Андрея Лебедева.

Читайте такжеСборная Украины отправилась на сборы в Словению накануне ЕвробаскетаДжетер в 2013 году помог сборной Украины на Евробаскете сенсационно занять шестое место и впервые пробиться на чемпионат мира. На мировом первенстве в Испании экс-разыгрывающий Сакраменто вел сборную за собой, набирая в среднем за игру по 15,4 очка, 3,0 подбора и 5,0 ассиста. После ухода из сборной Майка Фрателло Джетер в команде не появлялся.

В связи с отсутствием в сборной Украины натурализованного разыгрывающего функции основного плеймейкера на Евробаскете главный тренер команды Евгений Мурзин может доверить Александру Мишуле или Денису Лукашову.

На групповом этапе Евробаскета-2017 сборная Украины в Тель-Авиве сыграет с Литвой, Грузией, Германией, Италией и Израилем.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Турции, Финляндии, Румынии и Израиле.