Украинец Михайлюк стал лучшим бомбардиром юношеского Евробаскета

Форвард сборной Украины Святослав Михайлюк стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы среди молодежных команд U-20. Это достижение впервые в истории покорилось украинскому игроку, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В 7 матчах на турнире украинец набрал 143 очка – больше всех участников. 120 очков набрал литовец Мартинас Эходас. По 119 очков у литовца Лауринаса Бирютиса и турка Омера Юртсевена.

Также Михайлюк стал лучшим на чемпионате Европы по средней результативности – 20,4 очка за матч. Черногорец Милош Попович набирал по 18,4 очка за игру, а литовец Мартинас Эходас – 17,1.

Сборная Украины финишировала на чемпионате Европы 10-й среди 16-ти участников. Команда Максима Михельсона сохранила за собой место в Дивизионе A.