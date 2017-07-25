Звезда НБА Газоль подписал контракт с "Сан-Антонио" на 48 миллионов долларов

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио" заключил новый контракт с центровым Пау Газолем, сообщается на официальном сайте "Сперс".

По данным СМИ, соглашение с 37-летним испанцем рассчитано на 3 года, за которые бигмен заработает 48 миллионов долларов. Третий год частично гарантирован.

Пау Газоль за карьеру провел в Лиге 16 сезонов, выступая также в составе "Мемфиса", "Чикаго" и "Лейкерс". Вместе с последними бигмен дважды становился чемпионом НБА.

В прошлом регулярном чемпионате Газоль провел за "шпор" 64 матча. Его средние показатели составили 12,4 очка, 7,8 подбора, 2,3 передачи и 1,09 блок-шота за 25,4 минуты на площадке.