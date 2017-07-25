Звезда НБА Газоль подписал контракт с "Сан-Антонио" на 48 миллионов долларов
11:41, 25 июля 2017Баскетбол
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Испанский центровой Пау Газоль заключил трехлетнее соглашение со "Сперс".
Газоль гарантировал себе трудоустройство на два сезона, на третий - частично / nba.com/spurs/
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио" заключил новый контракт с центровым Пау Газолем, сообщается на официальном сайте "Сперс".
По данным СМИ, соглашение с 37-летним испанцем рассчитано на 3 года, за которые бигмен заработает 48 миллионов долларов. Третий год частично гарантирован.
Пау Газоль за карьеру провел в Лиге 16 сезонов, выступая также в составе "Мемфиса", "Чикаго" и "Лейкерс". Вместе с последними бигмен дважды становился чемпионом НБА.
В прошлом регулярном чемпионате Газоль провел за "шпор" 64 матча. Его средние показатели составили 12,4 очка, 7,8 подбора, 2,3 передачи и 1,09 блок-шота за 25,4 минуты на площадке.
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