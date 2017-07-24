Член Зала славы НБА умер в возрасте 101 года

Член Зала славы НБА Джон Кундла 23 июля умер в Миннеаполисе в возрасте 101 года, сообщает Isport со ссылкой на Star Tribune.

Кундла является первым тренером в истории Миннеаполис Лейкерс с которым работал в период с 1947 по 1959 год. За это время ему удалось завоевать пять чемпионских титулов (1949, 1950, 1952, 1953, 1954). С 1951 по 1954 год Джон был главным тренером команды Запада в Матчах звезд. Был чемпионом летней Универсиады 1965 года и Панамериканских игр 1967 года со сборными США.

После завершения карьеры в НБА специалист работал в Миннесотском университете.

Отметим, что в 1995 году Кундла был включен в Зал славы НБА, а в 1996-м – в список десяти лучших тренеров в истории лиги.