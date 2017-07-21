Сборная Украины отправилась на сборы в Словению накануне Евробаскета

Национальная сборная Украины по баскетболу отправилась на первый зарубежный сбор в Словению, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Тренерский состав и 15 игроков уже сегодня прилетят в Любляну, где команду ждет неделя интенсивных тренировок, после чего сборная переедет в итальянский Тренто и выступит в товарищеском турнире с участием сборных Нидерландов, Беларуси и Италии. Затем команда вернется в Киев.

Из игроков, которые были на первых сборах в Пуще-Водице в Украине остался только Максим Сандул. Он в состав национальной команды был вызван несколько позже и не успел оформить все документы. Впрочем тренерский состав и в дальнейшем рассчитывает на него в процессе подготовки к Евробаскету-2017.

До 31 августа, дня старта сборной Украины на чемпионате Европы, главный тренер команды Евгений Мурзин должен определиться с окончательным списком сборной, в который войдут 12 исполнителей. Убедиться в правильности выбора ему помогут контрольные матчи и подготовительные турниры в Италии, Греции, Хорватии, Турции.

План подготовки мужской сборной Украины:

28 – 30 июля, международный турнир национальных сборных в Италии (соперники – Голландия, Италия, Беларусь),

5 – 7 августа, международный турнир национальных сборных в Греции (соперники – Великобритания, Греция, Румыния),

12 – 13 августа контрольные матчи в Хорватии ( 12 августа, Словения – Украина, 13 августа, Хорватия – Украина),

24 – 25 августа контрольные матчи в Турции (24 августа, Турция – Украина, 25 августа, Черногория – Украина),

31 августа, старт на Чемпионате Европы (Тель-Авив, Израиль, матч команд группы "В" Германия – Украина).