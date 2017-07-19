Мурзин за полтора месяца до Евробаскета: Атмосферой в сборной и состоянием баскетболистов я доволен

Мужская сборная Украины по баскетболу провела первую открытую тренировку во время подготовки к главному старту года - Евробаскета-2017, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В тренировке принимали участие все баскетболисты, которые попали в расширенный состав сборной. Единственным игроком команды, который участия в тренировке не принимал, был защитник Александр Рябчук. Он сейчас восстанавливается после повреждения и присоединится к команде позже.

Относительно игроков, которые еще могут присоединиться к команде, то Евгений Мурзин отметил, что окончательно точку в вопросе Пуха Джетера, который до сих пор не прибыл в расположение команды, будет поставлена 1 августа.

Своими первыми впечатлениями от старта подготовки поделился главный тренер команды Евгений Мурзин:

Читайте такжеОбнародован расширенный список мужской сборной Украины на Евробаскет-2017- Игроки приехали в разном состоянии. Кто готов на 70%, кто-то не готов. Работаем в щадящем режиме. Приехали все, кого вызывали. Атмосферой в коллективе и состоянием баскетболистов я доволен. Они намного профессиональнее подошли к вызову в сборную в этом году, чем в прошлом. Нет лишнего веса, набрали мышечную массу. Хотя это касается не всех. Но в целом ситуация лучше.

План подготовки мужской сборной Украины:

28 – 30 июля, международный турнир национальных сборных в Италии (соперники – Голландия, Италия, Беларусь),

5 – 7 августа, международный турнир национальных сборных в Греции (соперники – Великобритания, Греция, Румыния),

12 – 13 августа контрольные матчи в Хорватии ( 12 августа, Словения – Украина, 13 августа, Хорватия – Украина),

24 – 25 августа контрольные матчи в Турции (24 августа, Турция – Украина, 25 августа, Черногория – Украина),

31 августа, старт на Чемпионате Европы (Тель-Авив, Израиль, матч команд группы В Германия – Украина).