Лэню не хватило одного матча в стартовом составе "Финикса", чтобы получать на 2,2 миллиона долларов больше

Украинскому центровому Алексею Лэню не хватило одного матча в стартовом составе «Финикс Санс» для того, чтобы увеличить свое квалификационное предложение на 2,2 млн. долларов, сообщает Трибуна.

В прошлом сезоне 24-летний баскетболист сыграл в стартовом составе 34 матча и «Финикс» теперь дает ему 4,2 млн долларов. Если бы Лэнь сыграл 35-й матч, то его квалификационное предложение поднялось бы до 6,4 млн долларов в год.

Читайте также"Финикс" украинца Лэня проиграл "Сакраменто" в очередном матче регулярного чемпионатаСейчас Лэнь имеет статус ограниченно свободного агента. «Финикс» имеет право повторить предложение от любого клуба, чтобы оставить игрока у себя. Если других вариантов не будет, украинцу придется принять квалификационное предложение «Санз».

Украинец, выбранный под пятым номером драфта-2013 в среднем набирал 8 очков, 6,6 подборов и 1,3 блок-шота за 20,2 минут игрового времени в прошлом сезоне.