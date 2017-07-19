Молодежная сборная Украины по баскетболу потеряла шансы на медали чемпионата Европы

Молодежная сборная Украины потерпела разгромное поражение от сербских ровесников в 1/8 финала чемпионата Европы (U-20) по баскетболу, который проходит на острове Крит в Греции, сообщает официальный сайт турнира.

Уже в первой четверти проявилось разительное преимущество сербов практически во всех компонентах игры. Во втором и третьем отрезках матча соперник увеличил отрыв еще больше, и лишь в заключительной четверти наблюдался относительный баланс сил.

Самым результативным в нашей команде был Михайлюк (18 очков + 9 подборов + 8 потерь).

Сербия (U-20) — Украина (U-20) - 98:63 (24:11, 27:17, 25:14, 22:21)

Сборная Украины лишилась шансов побороться за медали и завтра сыграет в первом матче турнира за 9-16 места против команды Чехии. Победа в этой игре поможет украинцам избежать вылета в Дивизион В. Поражение заставит играть каждый следующий матч как последний.