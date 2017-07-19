Состав баскетбольного "Будивельника" пополнили два известных украинских игрока

Годичные контракты с киевским баскетбольным клубом "Будивельник" подписали Игорь Чумаков и Максим Сандул, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний Чумаков на протяжении всей своей карьеры выступал в украинской Суперлиге, защищая цвета БК Донецк, Ферро-ЗНТУ, МБК Николаев и Черкасских Мавп. Именно в составе черкассчан "большой" провел предыдущий сезон, набирая 11,3 очка (двухочковые - 50%, трехочковые - 37%), 5,1 подбора и 1,4 ассиста в среднем за 24,0 минуты на паркете.

Максим Сандул, известный в Украине по выступлениям за БК Киев. в последние два сезона пробовал свои силы в европейских чемпионатах. Сначала была испанская Манреса в сезоне 2015/16, где он выступал бок о бок с нашим снайпером Русланом Отверченко, а после - сезон 2016/17 в польском Торуне. В 42 матчах PLK центровой набирал 2,5 очка (двухочковые - 54%), 2,5 подбора и 0,7 ассиста в среднем за 10,8 минуты на паркете.

Ранее "Будивельник" продлил соглашения с Генри Дугатом, Брэндоном Филдсом, Русланом Отверченко, Павлом Крутоусом, Михаилом Анисимовым, Артуром Дроздовым и Виталием Винтоняком.

Новый сезон украинской баскетбольной Суперлиги стартует в сентябре.