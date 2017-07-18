Молодежная сборная Украины сыграет в плей-офф Евробаскета с командой Сербии

На грческом острове Крит завершился групповой этап чемпионата Европы по баскетболу среди спортсменов до 20 лет, где сборная Украины заняла 3-е место в своей группе, сообщает официальный сайт соревнований.

В ходе группового турнира наша команда обыграла сборную Латвии (75:62), но проиграла командам Литвы (79:92) и Израиля (83:91).

Таким образом, в первом раунде плей-офф - 1/8 финала - наша команда померяется силами со сборной Сербии, которая заняла 2-е место в другой группе. Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с победителем пары Франция - Чехия.

Как сообщал УНИАН, молодежный чемпионат Европы по баскетболу проходит в Греции с 15 по 23 июля. Сгласно регламенту соревнований, на групповом этапе 16 команд были поделены на 4 группы. Все они вышли в плей-офф соревнований - 1/8 финала.