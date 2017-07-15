Сборная Украины начала подготовку к Евробаскету-2017

Сегодня, 15 июля, национальная мужская сборная Украины по баскетболу начала подготовку к финальной части чемпионата Европы. Финальный турнир стартует 31 августа.

В расположении команды находятся 17 игроков, которые ближайшую неделю будут работать на базе в Пуще-Водице, сообщает официальный сайт ФБУ.

По сравнению с расширенным списком команды главный тренер сборной Евгений Мурзин и его штаб внесли несколько изменений. Вызовы в сборную получили новичок "Будивельника" Максим Сандул, отыгравший прошлый сезон в польской "Торуни", форвард эстонского "Тарту Рока" Макс Конате, а также защитник канадского клуба "Брюинс" Остап Чолий. Чолий, долгие годы проживающий в Канаде, вызывался в сборную Майком Фрателло в 2014-м году, однако тогда отбор на чемпионат мира не прошел.

Сейчас в сборной работают:

Защитники: Денис Лукашов, Александр Липовый, Александр Мишула, Александр Рябчук, Руслан Отверченко, Павел Крутоус, Остап Чолий

Форварды: Владимир Конев, Максим Пустозвонов, Вячеслав Бобров, Максим Корниенко, Игорь Зайцев, Макс Конате

Центровые: Вячеслав Кравцов, Кирилл Фесенко, Артем Пустовой, Максим Сандул

Ближайшую неделю сборная проведет на базе Международной Теннисной Академии в Пуще-Водице, после чего переберется в Словению. Первые контрольные матчи команда Евгения Мурзина проведет 28-30 июля на международном турнире в Италии.

31 августа - первый поединок сборной Украины на Евробаскете. Матчи группы В, в которой играют "сине-желтые" пройдут в Тель-Авиве. Соперниками нашей команды являются Израиль, Литва, Грузия, Италия и Германия.

Отметим, что начиная с 2017 года континентальные чемпионаты в баскетболе будут проходить раз в четыре года по аналогии с футбольными турнирами и Олимпийскими играми.