Победный бросок, который принес сборной Украины бронзу ЧЕ-2017 по баскетболу 3х3 (видео)

В воскресенье, 9 июля, сборная Украины по баскетболу 3х3 завоевала бронзовые награды чемпионата Европы, который проходил в Амстердаме.

Как сообщал УНИАН, украинцы уступили в полуфинале команде Словении, однако в матче за третье место вырвали победу у одного из главных фаворитов турнира - сборной Сербии. Игра завершилась в овертайме со счетом 20:18.

Победу украинской команде принес дальний бросок Станислава Тимофеенко (попадание из-за дуги оценивается в этом виде спорта в 2 балла).

Видео решающего момента: