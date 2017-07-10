Победный бросок, который принес сборной Украины бронзу ЧЕ-2017 по баскетболу 3х3 (видео)
11:04, 10 июля 2017Баскетбол
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Судьба бронзы чемпионата Европы решилась на считанные мгновения, когда игрок украинцев Станислав Тимофеенко решился на дальний бросок.
Сборная Украины по баскетболу 3х3 - бронзовый призер Евро / fiba.com
В воскресенье, 9 июля, сборная Украины по баскетболу 3х3 завоевала бронзовые награды чемпионата Европы, который проходил в Амстердаме.
Как сообщал УНИАН, украинцы уступили в полуфинале команде Словении, однако в матче за третье место вырвали победу у одного из главных фаворитов турнира - сборной Сербии. Игра завершилась в овертайме со счетом 20:18.
Победу украинской команде принес дальний бросок Станислава Тимофеенко (попадание из-за дуги оценивается в этом виде спорта в 2 балла).
Видео решающего момента:
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