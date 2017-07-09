Сборная Украины в овертайме вырывает бронзу на Евро-2017 по баскетболу 3х3

Мужская сборная Украины завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по баскетболу 3х3, который сегодня завершается в Амстердаме.

Как уже сообщал УНИАН, в первом раунде Евро-2017 украинцы обыграли турков (22:14) и голландцев (21:12) В четвертьфинале лишь в овертайме "сине-желтые" вырвали победу у команды Испании – 19:17.

В полуфинале Украина встретилась со Словенией, и на этот раз не сумела сыграть на своем уровне, уступив - 8:22.

В поединке за 3-е место "сине-желтые" встретились с главным фаворитом турнира - сборной Сербии, которая в полуфинале неожиданно уступила Латвии.

Основное время завершилось счетом 18:18, и во второй раз за день для нашей команды все решилось в овертайме. И вновь все решил точный 2-очковый бросок Станислава Тимофеенко. 20:18 - украинцы выигрывают бронзу!

В составе сборной Украины выступают Александр Кобец, Дмитрий Липовцев, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев.

В матче за золото сборная Латвии обыграла Словению стала чемпионом Европы.

В баскетболе 3х3 за обычное попадание дают 1 очко, за попадание из-за дуги – 2 очка. Матч продолжается 10 минут чистого времени. Команда, набравшая 21 очко, автоматически становится победителем.