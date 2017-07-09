Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Евро-2017

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу 3х3, который сегодня завершается в столице Нидерландов - Амстердаме.

В первом раунде наша команда была сильнее сборных Турции и Голландии, добыв победы соответственно со счетом 22:14 и 21:12.

В сегодняшнем четвертьфинальном поединке украинцы в драматичном матче обыграли испанцев. Команда Испании, проигрывая за несколько секунд до окончания встречи со счетом 14:16, сравняла счет одновременно с финальной сиреной броском из-за штрафной линии (в баскетболе 3х3 за попадание с близкого расстояние дают 1 балл, за попадание из-за дуги - 2 очка).

В овертайме, где счет ведется до двух очков, команды сперва заработали по одному баллу, а затем дальний бросок Станислава Тимофеенко принес украинцам победу. Финальный счет - 19:17.

В полуфинале соперниками "сине-желтых" будут словенцы, которые в четвертьфинальной встрече обыграли команду России.