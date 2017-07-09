Украинец Поддубченко выиграл конкурс данкеров на чемпионате Европы по баскетболу 3x3
15:47, 09 июля 2017Баскетбол
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Вадим Поддубченко завоевал первое место на первенстве континента в Амстердаме.
Всемирно известный украинский данкер и бронзовый призер чемпионата мира Вадим Поддубченко победил в конкурсе бросков сверху, который проходил в Амстердаме в рамках чемпионата Европы по баскетболу 3х3.
В финале наш соотечественник одолел данкера из Польши и действующего чемпиона мира - Рафаля Липинского. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
Видео выступления Вадима Поддубченко:
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