Украинец Поддубченко выиграл конкурс данкеров на чемпионате Европы по баскетболу 3x3

Всемирно известный украинский данкер и бронзовый призер чемпионата мира Вадим Поддубченко победил в конкурсе бросков сверху, который проходил в Амстердаме в рамках чемпионата Европы по баскетболу 3х3.

В финале наш соотечественник одолел данкера из Польши и действующего чемпиона мира - Рафаля Липинского. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Видео выступления Вадима Поддубченко: