Украинец Поддубченко выиграл конкурс данкеров на чемпионате Европы по баскетболу 3x3

15:47, 09 июля 2017
Баскетбол
136

Вадим Поддубченко завоевал первое место на первенстве континента в Амстердаме.

Всемирно известный украинский данкер и бронзовый призер чемпионата мира Вадим Поддубченко победил в конкурсе бросков сверху, который проходил в Амстердаме в рамках чемпионата Европы по баскетболу 3х3.

В финале наш соотечественник одолел данкера из Польши и действующего чемпиона мира - Рафаля Липинского. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Видео выступления Вадима Поддубченко:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #баскетбол 3х3#Вадим Поддубченко