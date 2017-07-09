Баскетболист "Хьюстон Рокетс" заключил самый дорогой контракт в истории НБА

Лидер баскетбольной команды «Хьюстон» Джеймс Харден согласовал со своим клубом новый контракт, согласно которому он будет получать самую большую зарплату в истории НБА, сообщает ESPN.

Нынешний контракт защитника рассчитан еще на два года, по которому Харден получит 59 миллионов долларов. После этого в силу вступит новый четырехлетний договор на сумму в 170 миллионов. Этот контракт станет самым большим в истории НБА.

Сам Харден в официальном заявлении так прокомментировал подписание нового контракта:

"Хьюстон" — мой дом. Владелец клуба показал свое желание побеждать. Я приложу все усилия, чтобы внести свой вклад в будущие успехи "Рокетс".

Харден выступает в составе "Хьюстона" с 2012 года, перебравшись из "Оклахома-Сити Тандер", где он провел три первых года в НБА.

Последний сезон стал рекордным для Хардена. Он набирал 29,1 очков в среднем за игру, а также делал 8,1 подборов, 11,2 передач и 1,5 перехватов.

Также он дошел с командой до второго раунда плей-офф Восточной Конференции, уступив «Сан-Антонио».