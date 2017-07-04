Женская сборная Украины по баскетболу попала в сильную группу на жеребьевке отбора Евро-2019

Сегодня состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2019 по баскетболу среди женских национальных сборных.

Украинки изначально попали во вторую корзину жеребьевки из-за неудачного выступления на ЧЕ в этом году. Таким образом команда Владимира Холопова рисковала встретиться с сильным соперником в квалификации, что и случилось.

Сборная Украины оказалась в группе F, где сыграет с Голландией, Болгарией и действующим чемпионом Европы – Испанией. Об этом сообщает официальный сайт Международной баскетбольной федерации.

Принцип отбора на Евробаскет-2019 остался прежним. 32 команды были разделены на 8 групп. Каждая сборная проведет в групповом раунде по 6 игр (три дома и три в гостях).

Матчи группового этапа отборочного турнира пройдут 6-16 ноября 2017 года, а также 5-15 февраля и 12-22 ноября 2018-го. Свой первый поединок украинские баскетболистки проведут против сборной Нидерландов 11 ноября этого года в гостях, а через четыре дня примут дома Болгарию. После этого 10-го и 14 февраля национальная команда Украины проведет два матча подряд на домашней арене – против Испании и Нидерландов соответственно. Завершит квалификацию наша команда двумя играми на выезде - с Болгарией и Испанией.

Отметим, что в 2019 году Евробаскет будут принимать Сербия и Латвия. В финальной части примут участие 12 команд – 8 победительниц групп отборочного турнира и шесть команд, занявших вторые места.