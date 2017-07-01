Стефен Карри согласовал с Голден Стэйт самый большой контракт в истории НБА

Двукратный обладатель приза Самый ценный игрок (MVP) сезона в НБА Стефен Карри из "Голден Стейт Уорриорз" достиг соглашения о пятилетнем контракте с общим окладом в 201 миллион долларов, сообщает SportArena со ссылкой на американские ESPN и The Vertical.

Карри подпишет договор по принципу Designated Player Exception — как игрок, попадавший в первые сборные НБА по итогам нескольких сезонов.

Переговоры между представителями игрока и менеджментом Голден Стэйт не были слишком долгими — быстро стало ясно, что Уорриорс отплатят человеку, изменившему ход истории франчайза, сполна. Так и получилось: через несколько дней, после отмены моратория на подписание контрактов, Карри станет самым высокооплачиваемым баскетболистом в истории НБА.

В составе Голден Стэйт Стеф Карри дважды стал MVP сезонов, а также выиграл два чемпионских титула (2015 и 2017). За последние несколько лет Карри стал самой настоящей суперзвездой лиги.

Отметим, что переподписание Карри нисколько не лимитирует движения Уорриорс на рынке в контексте необходимость выдачи новой сделки Кевину Дюранту. Ранее MVP Финала-2017 говорил о том, что подпишет контракт с клубом лишь тогда, когда его руководство проведет все необходимые ходы по сохранению имеющегося костяка команды.