Рассел Уэстбрук назван самым ценным игроком НБА сезона 2016/17

Лучшим игроком сезона Национальной баскетбольной ассоциации 2016/17 назван защитник "Оклахомы Тандер" Рассел Уэстбрук, сообщает официальный сайт лиги.

Игрок выиграл заочный спор у Джеймса Хардена из "Хьюстон Рокетс" и Кавая Леонарда из "Сан-Антонио Сперс".

В минувше сезоне Уэстбрук запомнился феноменальной результативностью. Игрок сделал 42 трипл-дабла (в трех показателях статистики набрал более 10 действий за матч) и, тем самым, побил рекорд Оскара Робертсона. Более того, игрок установил "сезонный" трипл-дабл. Средине показатели игрока в 2016/17 - 31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи за 38,8 минуты игры.

Как сообщал УНИАН, чемпионом НБА нынешнего сезона стал "Голден Стей Уорриорз", который в финале одолел "Кливленд Кавальерс" в пяти матчах серии до четырех побед - 4:1.