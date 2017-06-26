Украинка Ягупова стала самой результативной на женском Евробаскете-2017

Капитан сборной Украины Алина Ягупова стала по итогам чемпионата Европы самой результативной на турнире, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Ягупова набрала 85 очков в 4-х матчах. В среднем она набирала 21,3 очка за поединок. Это самый высокий показатель среди всех участников чемпионата Европы.

Напомним, сборная Украины заняла итоговое 10-е место. Наши девушки преодолели групповой этап, но не смогли пробиться в четвертьфинал, уступив в 1/8 финала команде Словакии.

Чемпионом Европы-2017 стала сборная Испании. В финале команда обыграла соперниц из Франции со счетом 71:55. В матче за брону Бельгия одолела Грецию - 78:45.