Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла на чемпионат Европы

В Андорре проходит квалификационный турнир чемпионата Европы по уличному баскетболу (3х3), где сборная Украины решила основную задачу и квалифицировалась в финал, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче 1/4 финала украинцы обыграли команду Словении со счетом 19:14.

Согласно регламенту соревнований в финал чемпионата Европы попадают все полуфиналисты, а также команды, выигравшие стыковые матчи за 5-6 места.

Ранее, на групповой стадии соревнований, сборная Украины обыграла команды Ирландии (21:7) и хозяев турнира из Андорры (21:14).

В полуфиналах сыграют Испания - Россия и Латвия - Украина.

Чемпионат Европы-2017 по стритболу пройдет в Амстердаме (Нидерланды) с 7 по 9 июля.

Как сообщал УНИАН, накануне женская сборная Украины заняла итоговое 7-е место в своем отборочном турнире и не попала в финал чемпионата Европы.

На прошедшем ранее Чемпионате мира во Франции женская сборная Украины заняла 3-е место, а мужская - 5-е.