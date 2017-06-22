Украинец Поддубченко выиграл бронзу в конкурсе данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3 (видео)

Украинец Вадим Поддубченко занял третье место на соревновании лучших исполнителей данков в рамках чемпионата мира по баскетболу 3х3.

В полуфинале Поддубченко набрал одинаковое количество очков с поляком Рафалом Липински, но уступил ему по итогам дополнительных выступлений, сообщает Трибуна.

Липински в итоге выиграл золото в противостоянии с американцем Крисом Стэйплсом.