Украинец Поддубченко выиграл бронзу в конкурсе данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3 (видео)
15:17, 22 июня 2017Баскетбол
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В полуфинале украинец уступил будущему победителю поляку Липински.
fbu.ua
Украинец Вадим Поддубченко занял третье место на соревновании лучших исполнителей данков в рамках чемпионата мира по баскетболу 3х3.
В полуфинале Поддубченко набрал одинаковое количество очков с поляком Рафалом Липински, но уступил ему по итогам дополнительных выступлений, сообщает Трибуна.
Липински в итоге выиграл золото в противостоянии с американцем Крисом Стэйплсом.
Как сообщал УНИАН, вчера женская сборная Украины завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по баскетболу 3х3.
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