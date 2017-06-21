В Ровно создан новый баскетбольный клуб, который возглавил Сергей Лищук

Сегодня было объявлено о создании нового баскетбольного клуба "Ровно", который возглавил известный в прошлом игрок Сергей Лищук.

Как сообщает basket.com.ua, создание баскетбольного клуба "Ровно" было подтверждено на встрече депутатов горсовета и спортивных функционеров города.

Новосозданный клуб возглавит знаменитый баскетболист Сергей Лищук. Новая организация объединит клуб Высшей лиги "БК93 ОШВСМ" (бывший "Пульсар") и клуб женской Суперлиги "Сузір'я".

«Этим мы вдыхаем новую жизнь в ровенский баскетбол. В этом виде спорта у нас давние традиции, и мы должны их возродить.

Я — патриот своего города, я вырос и буду работать здесь. Мы должны забрать детей с улиц и позволить им заниматься спортом», — заявил Лищук.