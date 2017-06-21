Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 будет бороться за медали чемпионата мира

Во французском городе Нант состоялись четвертьфинальные встречи чемпионата мира по "стритболу" (уличному баскетболу 3х3), в которых принимали участие мужская и женская сборные Украины. Напомним, обе наши команды накануне преодолели групповой этап и вышли в плей-офф.

Мужская сборная Украины, которая не проиграла на турнире до этого дня ни одного матча, во встрече с хозяевами турнира французами все же не смогла удержать победу. В борьбе за выход в полуфинал команда Франции добилась успеха - 20:12.

А вот женская сборная Украины выиграла четвертьфинальный поединок против Швейцарии - 13:9. Следующий соперник - сборная Венгрии. Матч состоится сегодня вечером. Так же сегодня будут известны обладатели всех наград чемпионата.