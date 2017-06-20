Женская сборная Украины проиграла в 1/8 финала Евробаскета

В чешском Градец-Кралове завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женских национальных команд, где сборная Украины уступила команде Словакии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 68:82.

Судьба игры была решена в завершающей четвертой 10-минутке. До этого, в трех четвертях команды попеременно выходили вперед, но, в основном, сохраняли паритет.

Первую 10-минутку со счетом 22:16 выиграли словачки, затем украинки сумели чуть подсократить отставание, выиграв вторую четверть со счетом 13:12. А в третьей четверти и вовсе сумели выиграть со счетом 27:23, сведя преимущество соперниц к минимуму.

Впрочем, в заключительном четвертом периоде, сборная Украины не сумела совладать со скоростями, предложенными соперницами и уже существенно проигрывала. В результате, 12:25 и общее 14-очковое преимущество команды Словакии - 68:82.

Самым результативным игроком матча в составе сборной Украины стала Алина Ягупова, на счету которой 24 очка.