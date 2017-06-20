Мужская и женская сборные Украины по баскетболу вышли в плей-офф чемпионата мира 3х3

В Нанте (Франция) завершился групповой этап Чемпионата мира по "стритболу" (уличному баскетболу, 3х3), где мужская и женская сборные Украины вышли в плей-офф, сообщает официальный сайт соревнований.

В частности, наша мужская команда не проиграла ни одного матча на групповом этапе. Украинцы оказались сильнее национальных команд Катара (21:20), Польши (21:15), Эстонии (22:11) и Шри-Ланки (22:9).

Женская команда в своем групповом турнире проиграла один матч и заняла 2-е место в Группе С. Украинки уступили команде Нидерландов (12:17), но, вместе с тем, обыграли сборные Австралии (21:12), Японии (15:9) и Китая (22:9).

Уже известно, что в четвертьфинале женская сборная Украины сыграет с командой Швейцарии - победительницей Группы В.

Соперник мужской команді определится позднее.

Все игры плей-офф - четвертьфиналы, полуфиналы, матчи за 3-е место и финалы - в мужском и женском трнирах состоятся в среду, 21 июня.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 проходит во Франции с 17 по 21 июня.