Капитан сборной Украины по баскетболу Фесенко меняет клуб

Капитан мужской сборной Украины по баскетболу Кирилл Фесенко не продолжил сотрудничество с итальянским клубом "Авеллино" и сменит команду.

По информации издания Sportando, Фесенко покинет "Авеллино", где он провел отличный прошлый сезон и стал любимцем местных болельщиков. О месте продолжения карьеры украинского баскетболиста пока не сообщается.

В регулярном сезоне Серии А Фесенко набирал в среднем за матч 12 очков и делал 7,3 подбора. Статистика в плей-офф - 11,2 очка и 5,7 подборов в среднем за игру.

Кирилл Фесенко был выбран также в символическую пятерку регулярного чемпионата Италии.

При участии Фесенко "Авеллино" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов ФИБА и играл в полуфинале чемпионата Италии.