Женская сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу на Евро-2017

Женская сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу в финальной части чемпионата Европы, который проходит в Чехии.

В Градец-Кралове украинки провели завершающий поединок в группе А, в котором боролись с венгерками за второе место в квартете, дающее право получить в соперники более слабую команду на следующем этапе плей-офф.

Практически весь матч прошел под знаком преимущества украинской сборной, которая была сильнее в каждой из первых трех четвертей. Подопечные Владимира Холопова одержали победу со счетом 84:72 (24:18, 23:12, 20:17, 17:25).

Самым результативным игроком в составе украинской команды стала Таисия Удоденко, набравшая 22 очка и совершившая 9 подборов.

Таким образом, в группе А украинки заняли второе место. Завтра "сине-желтых" ожидает матч первого раунда плей-офф. Соперником будет кто-то из дуэта Италия - Словакия.