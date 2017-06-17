Сборная Украины по баскетболу досрочно вышла в плей-офф Евробаскета

Женская национальная сборная Украины по баскетболу досрочно вышла в плей-офф - 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, сообщает официальный сайт соревнований.

Это стало возможным благодаря победе сборной Венгрии над Чехией со счетом 74:70.

После 2-го тура соревнований у сборной Испании победы и досрочное 1-е место в групповом турнире. Команда вышла напрямую в четвертьфинал. У сборных Украины и Венгрии показатель соотношений побед/поражений 1/1. В очном матче в 3-м туре они оспорят 2-3 место, в зависимости от чего узнают соперника в 1/8 финала. Последнее место также досрочно заняла команда Чехии - 0/2, которая лишилась шансов на попадание в плей-офф.

Сперницами украинок и венгерок станут команды Италии и Словакии. Пары 1/8 финала будут определены только по окончании группового этапа турнира.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная Украины проиграал команде Испании со счетом 54:76