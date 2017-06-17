Сборная Украины проиграла второй матч женского Евробаскета Испании
Матч завершился со счетом 54:76.
В Градец-Кралове (Чехия) завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины проиграла команде Испании, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра завершилась со счетом 54:76.
Украинки на равных сражались с соперницами в первой половине игры. Стартовую четверть они выиграли со счетом 15:13, а во второй - уступили, 19:22.
И только после большого перерыва соперник сумел переломить ход игры и полностью завладел реимуществом. Третью 10-минутку испанки выиграли со счетом 20:9, а четвертую - 21:11.
Лучшим бомбардиром в составе сборной Украины, как и накануне, в выигранном матче против сборной Чехии, стала Алина Ягупова, на счету которой 23 очка.
Как сообщал УНИАН, ранее украинки обыграли команду Чехии. В матче 3-го тура, в понедельник, подопечные Владимира Холопова сыграют со сборной Венгрии.