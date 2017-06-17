Сборная Украины проиграла второй матч женского Евробаскета Испании

В Градец-Кралове (Чехия) завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины проиграла команде Испании, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 54:76.

Украинки на равных сражались с соперницами в первой половине игры. Стартовую четверть они выиграли со счетом 15:13, а во второй - уступили, 19:22.

И только после большого перерыва соперник сумел переломить ход игры и полностью завладел реимуществом. Третью 10-минутку испанки выиграли со счетом 20:9, а четвертую - 21:11.

Лучшим бомбардиром в составе сборной Украины, как и накануне, в выигранном матче против сборной Чехии, стала Алина Ягупова, на счету которой 23 очка.

Как сообщал УНИАН, ранее украинки обыграли команду Чехии. В матче 3-го тура, в понедельник, подопечные Владимира Холопова сыграют со сборной Венгрии.