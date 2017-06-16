Женская сборная Украины выиграла первый матч Евробаскета

В Градец-Кралове (Чехия) завершился стартовый матч чемпионата Европы-2017 по баскетболу среди женских команд, в котором сборная Украины обыграла хозяек турнира из Чехии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 59:47.

Украинки имели большое преимущество в первой половине игры, когда сначала выиграли стартовую 10-минутку с разницей "+11" (24:13), а затем укрепили свое преимущество во второй четверти до 19 очков - 18:10.

Читайте такжеЕвробаскет-2017: женская сборная Украины - от фаворита до середнякаПосле большого перерыва наша команда немного сбавила обороты и проиграла обе четверти - 4:10 и 13:14 - но, на общем преимуществе команды это никак не отразилось.

Самым результативным игроком в составе команды, традиционно, стала Алина Ягупова, на счету которой 21 очко.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 17 июня, сборная Украины проведет матч группового этапа против команды Испании, а в понедельник - против Венгрии.

Женский Евробаскет-2017 проходит с 16 по 25 июня в Чехии.