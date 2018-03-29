Евробаскет-2017: женская сборная Украины - от фаворита до середняка

В турнире сильнейших баскетбольных национальных команд Старого света принимают участие 16 сборных. Согласно регламенту, на первом – групповом - этапе они разбиты на 4 квартета. И борьбу после трех игр прекращает только команда-аутсайдер. В четвертьфинал, в свою очередь, также выходят только победители групп. Остальные команды сыграют в «промежуточной» плей-офф – вторая с третьей. И далее, по системе с выбыванием, до финала (кому повезет), или до матча за 3-е место (кому также повезет, но чуть меньше).

В отличие от футбола, в остальных игровых видах спорта - баскетбол, волейбол, гандбол - турниры гораздо более динамичны и скоротечны. Первые неудачники, аутсайдеры четырех групп, будут известны уже в понедельник вечером, 19 июня, когда завершатся групповые этапы. Матчи первого раунда соревнований состоятся 16, 17 и 19 июня. А еще четыре команды, которые отправятся домой, даже не дойдя до четвертьфинала, станут известны на следующий день, 20 июня. Весь чемпионат продлится до воскресенья, 25 июня, всего-то 10 дней.

По задумке аналитиков FIBA, все эти десять дней болельщики сборной Украины будут находиться в нервном предвкушении чуда. Ведь именно наша команда под руководством Владимира Холопова в конце апреля была названа одним из фаворитов турнира. За полтора месяца до старта женского Евробаскета Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг-прогноз по командам-участницам турнира. К удивлению многих, на вершине рейтинга оказалась сборная Украины. Та самая, которая на двух предыдущих Евробаскетах одержала всего одну победу. И вдруг - международные эксперты выдвигают нас в главные фавориты чемпионата.

Сборная Украины вышла в финальную часть Евробаскета-2017 с первого места в своей отборочной группе. В соперничестве с командами Сербии, Германии и Люксембурга подопечные Владимира Холопова продемонстрировали стопроцентный результат. Особенно впечатлили уверенные победы над сербками – чемпионками Евробаскета-2015. Причем оба раза наши девушки победили по делу, то удивляя именитых визави образцовой реализацией трехочковых бросков, то ставя в тупик искусной комбинационной игрой.

Убедительная игра украинок впечатлила еще и потому, что для наставника нашей сборной Владимира Холопова это премьерный опыт работы в женском баскетболе. Прежде он тренировал мужчин в «Черкасских мавпах», где прослыл вполне себе добротным специалистом, но не более того. И, вот, такой поворот судьбы, совпавший во времени с приходом на пост президента ФБУ Михаила Бродского. К слову, одновременно Холопов возглавил и киевский «Авангард», ставший одним из базовых клубов сборной и добывший по итогам чемпионата серебряные медали.

Здесь возникает вполне резонный вопрос: откуда у нас взялась боеспособная сборная, если о боеспособном чемпионате Украины мы можем только мечтать? Если говорить начистоту, сегодняшнее состояние национального первенства не выдерживает никакой критики. Здесь нет сильных легионерок, которые бы, через конкуренцию, повышали состязательный уровень баскетболисток. Здесь полно проходных матчей, где основная масса девушек, скорее, поддерживает форму, нежели растет профессионально. Здесь нет предпосылок для качественного становления молодежи. И, тем не менее, именно отсюда вышла сразу треть победного «ростера» сборной!

Вдвойне удивительно и то, что представительницы украинского чемпионата пользуются спросом в Европе, причем в услугах наших девушек заинтересованы вполне приличные клубы. Турция, Чехия, Франция, Польша – география отечественного легиона с каждым годом становится все обширнее. И, как следствие, она вымывает лучшие силы из чемпионата Украины. Тем не менее, тренерский штаб сборной все равно находит доморощенных баскетболисток, которые не просто числятся в заявке, но и реально помогают национальной команде.

Впрочем, чем ближе к Евробаскету, тем все сложнее становится ситуация с… кадровым вопросом в национальной сборной. Дело в том, что у сборной Украины возникли неожиданные проблемы на позиции центровой. Буквально за десять дней до первого матча о своем отказе выступать за национальную команду объявили Ольга Дубровина и Валерия Бережинская. При этом, озвученная причина была странной: эти баскетболистки вдруг утратили мотивацию. Кстати, случилось это тогда, когда подготовка к главному турниру года вышла на финишную прямую. Обе стопроцентно были бы в заявке на Евробаскет. И если потерю Дубровиной еще можно как-то пережить, то отсутствие Бережинской компенсировать сложно. Проблема еще и в том, что Владимир Холопов не сможет рассчитывать на другого «центра» - Анну Зарицкую. Она изначально нацеливалась на чемпионат Европы по стрит-болу, баскетболу «3 на 3», который, параллельно с чешским турниром, пройдет во французском Нанте. К слову, в этой разновидности уличного баскетбола наша женская сборная – одна из сильнейших в мире.

Возможно, именно эти проблемы отбросили нашу команду даже за пределы первой десятки, уже в новом, финальном рейтинге от экспертов FIBA, который появился за сутки до старта турнира. Национальная команда Украины занимает в нем уже 11-ю строчку. Что же касается лидера, то рейтинг возглавили француженки, сместившие с первого места сборную Испании. Тройку сильнейших команд Европы замкнули сербские баскетболистки, которые, перед началом континентального первенства, поднялись на одну строчку.

Что же касается вездесущих букмекеров, то и тут тройка фаворитов - Испания, Франция и Сербия - имеют наибольшие шансы на победу в турнире. Фаворитом в борьбе за титул аналитики контор называют команду Испании, чей коэффициент - 2,50. Немного ниже оценивают перспективы француженок (3,73) и сербок (4,70).

Что касается сильных сторон нашей команды, то безусловным лидером сборной Украины уже не первый год является Алина Ягупова. В свое время она засиделась в отечественном чемпионате, затем попробовала свои силы в Казахстане и только после этого переехала во французский «Лилль». Здесь она получила настоящее признание, завоевав звание чемпионки страны и самого ценного игрока одного из сильнейших национальных чемпионатов Европы. Собственно говоря, золотые награды «Лилля» - это, во многом, заслуга именно Ягуповой. К слову, еще в 2012 году Алина была признана лучшей молодой баскетболисткой Европы. Теперь, спустя 5 лет, пришло время подтверждать свой класс во взрослом баскетболе.Шансы сборной Украины аналитиками контор расцениваются чуть выше, чем чиновниками FIBA - на 7-м месте - с коэффициентом на победу в 14,0 к 1.

Кроме рейтинга от экспертов FIBA и прогнозов от аналитиков букмекерских контор, настораживает и другой, куда более важный фактор, чем даже собственные проблемы - соперницы. Уже на групповом этапе Евробаскета они у нас более чем серьезные. Сборная Чехии выиграла Евробаскет-2005, а в 2010-м при откровенно «домашнем» судействе, завоевала «серебро» на Чемпионате мира. Сборная Испании и вовсе относится к числу топовых в женском баскетболе: Евробаскет-2013 – золото, ЧМ-2014 – серебро, Евробаскет-2015 – бронза, Олимпиада-2016 – серебро. Основные же успехи сборной Венгрии пришлись на 90-е, а в последнее время выдающихся результатов у команды не было. На бумаге это аутсайдер нашей группы, но только ли на бумаге?..

И как тут не вспомнить, что и наша сборная лишь в далекие 90-е познала вкус настоящего успеха. Чего только стоит золото Евробаскета-1995, кстати, тоже проходившего в Чехии. Спустя год мы стали четвертыми на Олимпиаде в Атланте, после чего, вот уже два десятка лет, хоть какие-то международные успехи обходят нашу женскую сборную стороной…

Уже в первый день нашу команду ждет крайне серьезное испытание. А именно встреча с хозяйками турнира – сборной Чехии. На следующий день – противостояние с Испанией. 19-го июня – встреча с Венгрией.

Кажется, организаторы турнира всерьез не рассматривают нашу команду. Даже несмотря на прогноз от FIBA. Составленным календарем нам как бы дают понять – удел команды бороться за 3-4 места с Венгрией. На самом же деле наш удел – опровергнуть ожидания организаторов и бороться только за самые высокие места. Победа только в наших руках.

Состав сборной Украины:

Защитники: Д’Андра Мосс («Мерсин», Турция), Евгения Спитковская («Авангард»), Арина Белоцерковская («Судува», Литва), Вита Горобец (ТИМ-СКУФ).

Форварды: Алина Ягупова, Людмила Науменко (обе — «Лилль», Франция), Анна Ольховик (ТИМ-СКУФ), Екатерина Дорогобузова (АЗС УМКС, Польша), Ольга Мазниченко («Монбризон», Франция), Ольга Яцковец («Авангард»).

Центровые: Таисия Удоденко («Нимбурк», Чехия), Олеся Малашенко («Мерсин», Турция).

Кирилл Стадниченко