Женская сборная Украины стартует на Евробаскете матчем против Чехии

Сегодня в Чехии стартует чемпионат Европы по баскетболу, где в числе 16 сильнейших команд Старого света сыграет и сборная Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Подопечные Владимира Холопова свой первый матч проведут против хозяев турнира - сборной Чехии - в Градец-Кралове.

До сегодняшнего матча команды Чехии и Украины провели две очные игры в истории, обе в финалах Евробаскета, и в обоих победила команда Чехии. На прошлом Евробаскете-2016 соперницы выиграли со счетом 80:79, а в 2009-м году - 79:77.

Также нашей команде в ближайшие дни (субботу и понедельник) предстоит сыграть с командами Испании и Венгрии.

На котировках букмекерсих контор сборная Украины занимает 7-е место с большими шансами на выход в плей-офф (1/8 финала) и не очень большими - на выход в четвертьфинал.

По данным специализированного портала Betexplorer фаворитом первого матча с небольшим преимуществом является команда Чехии. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1,58 к 1, в то время как на победу сборной Украины - 2,30 к 1.

Матч Украина - Чехия начнется в 19.00 по киевскому времени.

Евробаскет-2017 среди женских команд пройдет в Чехии с 16 по 25 июня.