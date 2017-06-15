В рейтинге FIBA - 11-е, у букмекеров - 7-е: сборная Украины завтра стартует на Евробаскете

Завтра в Чехии стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд, в котором примет участие сборная Украины.

В преддверии старта Евробаскета-2017 Международная баскетбольная федерация (FIBA) опубликовала финальный рейтинг женских сборных, который составили эксперты. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Национальная команда Украины, как и раньше, занимает 11-ю строчку. Что же касается тройки лидеров, то рейтинг возглавили француженки, сместившие с первого места сборную Испании. А тройку сильнейших команд Европы замкнули сербские баскетболистки, которые поднялись на одну строчку перед началом континентального первенства.

Топ-12 европейского рейтинга женских сборных по версии FIBA

1. Франция

2. Испания

3. Сербия

4. Россия

5. Италия

6. Турция

7. Бельгия

8. Словения

9. Латвия

10. Черногория

11. УКРАИНА

12. Венгрия

По мнению букмекеров, тройка фаворитов - Испания, Франция и Сербия - имеют наибольшие шансы на победу в турнире. Наибольшие шансы на титул у команды Испании, чей коэффициент - 2,50. Немного ниже оценивают перспективы француженок (3,73) и сербок (4,70).

Сборная Украины на седьмом месте у букмекеров с коэффициентом 14,0.

Вчера украинская команда вылетела в Чехию, а сегодня провела первую тренировку в зале. Заявка сборной включает в себя 12 исполнителей:

Защитники: Д'Андра Мосс ("Мерсин", Турция), Евгения Спитковская ("Авангард"), Арина Белоцерковская ("Судува", Литва), Вита Горобец (ТИМ-СКУФ).

Форварды: Алина Ягупова, Людмила Науменко (обе - "Лилль", Франция), Анна Ольховик (ТИМ-СКУФ), Катерина Дорогобузова (АЗС УМКС, Польша), Ольга Мазниченко ("Монбризон", Франция), Ольга Яцковец ( "Авангард" ).

Центровые: Таисия Удоденко ("Нимбурк", Чехия), Олеся Малашенко ("Мерсин", Турция).

Главный тренер: Владимир Холопов.

Отметим, что чемпионат Европы примут три арены - «Зимний стадион» в Градец-Кралове, а также «Краловка Арена» и «О2 Арена» в Праге.

На групповом этапе украинки сыграют против хозяек турнира - сборной Чехии, а также против Испании и Венгрии.

Завтра - первая игра с Чехией (начало в 19.00 по киевскому времени).