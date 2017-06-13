"Голден Стейт Уорриорз" стали пятикратными чемпионами НБА

В ночь на вторник в Окленде (США) состоялся пятый матч финальной серии чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором "Голден Стейт Урриорз" обыграли "Кливленд Кавальерс" и стали чемпионами сезона 2016/17, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 129:120.

Решающей в этом матче оказалась вторая четверть, которую Уорриорз" выиграли с разницей "+15". Остальные 12-минутки проходили в упорной борьбе и завершались преимуществом не более 6 очков одной из команд - 37:33, 23:38, 33:27, 27:31.

Самым результативным игроком последнего матча сезона стал ЛеБрон Джеймс из "Кливленда" - 41 очко. В составе победителей, на счету Дюранта 39 очков, а на счету Карри - 34.

Самым ценным игроком (MVP) финальной серии признан Кевин Дюрант.

Голден Стэйт – Кливленд 129:120 (33:37, 38:23, 27:33, 31:27)

Голден Стэйт: Дюрант (39 + 7 подборов), Карри (34 + 10 передач), Томпсон (11), Грин (10 + 12 подборов), Пачулия (0).

Кливленд: Джеймс (41 + 13 подборов + 8 передач), Ирвинг (26 + 6 передач), Джей Ар Смит (25), Томпсон (15 + 8 подборов), Лав (6 + 10 подборов) – старт; Джефферсон (4), Корвер (3), Уильямс (0), Шамперт (0).

Счет в серии – 4-1.