"Кливленд" выиграл у "Голден Стейт" четвертый матч финала НБА и размочил счет в серии

В ночь на субботу в Кливленде состоялся четвертый матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2016/17, в котором "Кливленд Кавальерс" одержал победу над "Голден Стейт Уорриорс" и не позволил сопернику завершить серию всухую, с четырьмя победами подряд - 1-3, сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 137:116.

Хозяева площадки оформили большое преимущество еще в первой четверти, которую выиграли с разницей "+16". В дальнейшем игра проходила в приблизительно равной борьбе, но каждую четверть неизменно выигрывал "Кливленд", с преимуществом в 1-2 очка - 49:33, 37:35, 29:28 и 22:20.

В итоге, отрыв "Кливленда" составил 21 очко.

Лучшим игроком матча стал Кайри Ирвинг, на счету которого 40 очков. В активе ЛеБрона Джеймса 31 балл. У лидера "Уорриорз" Кевина Дюранта 35 набранных баллов.

Кливленд – Голден Стэйт — 137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20)

К: Ирвинг (40 + 7 подборов), Джеймс (31 + 10 подборов + 11 передач), Лав (23), Джей Ар Смит (15), Томпсон (5 + 10 подборов).

ГС: Дюрант (35), Грин (16 + 14 подборов), Карри (14 + 10 передач), Томпсон (13), Ливингстон (10).

Счет в серии - 1:3.