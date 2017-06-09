Женская сборная Украины по баскетболу уступила Греции в заключительном матче турнира в Патрах

В Патрах (Греция) завершился матч заключительного тура баскетбольного турнира среди женских национальных команд, в котором сборная Украины проиграла хозяйкам турнира, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Игра завершилась со счетом 75:82.

Первая четверть, как и большая половина первой половины матча, проходила при небольшом преимуществе хозяек турнира - команды Греции. Подопечные Костаса Керамидаса немного лучше выглядели в атаке пока сборная Украины искала свой бросок. Но изменить ход игры нашим девушкам удалось еще до большого перерыва. Ключевой в первой половине для нашей команды стала концовка 20-минутки, по ходу которой наши девушки не только ликвидировали отставание, но и вышли вперед. Команда Холопова провела удачный отрезок на обеих сторонах площадке, благодаря чему ушла на большой перерыв, имея 4 очка преимущества.

По ходу третьей четверти лидировала уже сборная Украины, которая удерживала преимущество благодаря дальней артиллерии. Подопечные Владимира Холопова отгрузили четыре трехочковых в кольцо греческой команды, однако под занавес четверти все же позволили соперницам выйти в лидеры. Греческая сборная, в составе которой неудержимой была Евантиа Малке, продолжала играть через периметр - такая тактика приносила хозяйкам турнира набранные баллы. Однако на последний в этом матче перерыв при 1 очке преимущества лидерами все же ушли наши девушки, которые сохранили символический гандикап, благодаря результативному проходу под кольцо Алины Ягуповой.

К сожалению, удержать минимальное преимущество в решающей четверти сборной Украины не удалось. Соперницы начали десятиминутку с "качелей", однако раскачаться быстрее удалось греческой команде. Хозяйки турнира заметно прибавили в защите, благодаря чему оформили решающий в этом матче рывок 10:0. Наши девушки, допустив вдвое больше потерь, чем их соперницы, под занавес четверти сумели сократить отставание, однако для полноценного камбека команде Владимира Холопова не хватило времени.

Сборная Украины потерпела поражение в третьем матче международного турнира в Греции, уступив хозяйкам турнира со счетом 75:82. Таким образом, наши девушки закончили турнир с одной победой в активе (над Беларусью), и двумя поражениями в пассиве (от Греции и России).

Греция - Украина 82:75 (19:15, 13:21, 22:19, 28:20)

Греция: Малке 27 + 6 подборов + 4 перехвата + 3 передачи + 5 потерь, Калциду 21 + 9 подборов, Спану 12 + 6 подборов

Украина: Ягупова 22 + 7 передач + 6 подборов + 6 потерь, Мазниченко 14 + 6 подборов, Мосс 11 + 3 перехвата, Малашенко 11 + 5 подборов, Ольховик 9 + 6 подборов, Удоденко 6, Дорогобузова