Женская сборная Украины по баскетболу выиграла матч на турнире в Греции

В Греции завершился матч баскетбольного турнира, в котором женская национальная сборная Украины обыграла команду Беларуси, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Матч завершился со счетом 84:82.

Украинки с начала встречи захватили инициативу. После пристрелки в первой половине стартовой четверти наши начали уверенно наращивать преимущество. Быстрые переходы от защиты в атаку почти не оставляли белорускам шансов на успешное противодействие. По ходу четверти сборная Украины вырывалась вперед на 11 очков. При почти равной игре на подборах (10:9) наши девушки намного лучше реализовывали трехочковые (4:1).

Первая половина второй четверти продолжалась по тому же сценарию. И впоследствии наши девушки позволили соперницам сократить разницу до двух очков. После тайм-аута Удоденко, Ольховик и Ягупова с трехочковым вновь возобновили наше преимущество на рубеже 10 очков. Однако до большого перерыва белоруски все-таки сократили ее вдвое.

В середине третьей четверти соперницы впервые в матче вышли вперед. На этот момент белоруски уже опережали украинок по подборам и перехватам. Зато наши девушки чаще допускали потери. Также и третью четверть сборная Украины проиграла, уступая в итоге и в общем счете.

Учитывая ход событий, заключительная четверть проходила в режиме "качелей". Белоцерковская первым попаданием вернула украинкам минимальное преимущество. Впоследствии соперницы вернули его себе, но3 трехочковый Мосс снова вывел украинок вперед. На последние минуты наши девушки мобилизовались и довели встречу до победы.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины проиграла команде России.

Заключительный поединок турнира в Греции наша команда сыграет 9 июня в 19:00 против хозяев.

Украина – Беларусь– 84:82 (22:13, 21:25, 22:28, 19:16)

Самые результативные

Украина: Ягупова – 27 очков, 6 подборов, 6 передач.

Беларусь: Папова – 16 очков, 9 подборов, 2 передачи.