"Голден Стэйт" выиграл третий матч финала НБА, а Дюрант вошел в компанию великих О'Нила и Джордана

В США состоялся третий матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает официальный сайт организации.

"Голден Стэйт", несмотря на 77 очков Кайри Ирвинга и Леброна Джеймса, на выезде взял верх над "Кливлендом" - 118:113 - и довел преимущество в серии до 3:0.

В родных стенах "Кливленду" удалось закрутить интригу в матче. Разгрома уже не было, более того, за три минуты до конца перевес "Кавальерс" достигал шести баллов. После этого свой спурт соорудили гости. Кевин Дюрант и компания выдали рывок 11-0, отменно отыграв не только в нападении, но и в защите.

Кевин Дюрант стал третьим игроком в истории НБА, который в восьми подряд поединках финалов НБА набирал не менее 25 очков. Первыми двумя являются Шакил О’Нил и Майкл Джордан.

Поединок завершился победой гостей, которые выиграли уже 15-е сражение подряд в плей-офф, чего ранее не удавалось сделать ни одной команде в американском спорте.

Теперь действующему чемпиону НБА "Кливленду" для защиты своего титула нужно совершать невозможное - побеждать в четырех поединках подряд.

Кливленд – Голден Стэйт — 113:118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29)

Кливленд: Джеймс (39 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь), Ирвинг (38), Джей Ар Смит (16), Лав (9 + 13 подборов + 6 перехватов), Корвер (8).

Голден Стэйт: Дюрант (31 + 8 подборов), Томпсон (30), Карри (26 + 13 подборов + 6 передач), Грин (8 + 8 подборов + 7 передач), Игудала (7), Уэст (7).

Счет в серии: 0-3