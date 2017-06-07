Женская сборная Украины по баскетболу проиграла команде России на турнире в Греции

В Греции стартовал товарищеский баскетбольный турнир, где в стартовом матче сборная Украины проиграла команде России, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Старт встречи в целом проходил в равной борьбе, однако Россия пошла на первый перерыв с символическим 2-очковым гандикапом. Команда Александра Васина немного лучше атаковала с игры, за счет чего лидировала по ходу большей части первой десятиминутки.

Подопечные Владимира Холопова точно не выглядели хуже россиянок и даже превосходили соперниц в борьбе на щитах. Более того уже в дебюте второй десятиминутки наши девушки вышли вперед после отличного отрезка от Ягуповой, которая не только набирала очки, но и удачно ассистировала партнерам. Но оторваться в счете нашим девушкам не удалось: игра по-прежнему была равной и на большой перерыв россиянки ушли, имея одно очко преимущества. Отметим, что украинки больше и лучше атаковали из-за дуги в то время как россиянки чаще заигрывали в игра из-за дуги.

Перехватить инициативу в третьей четверти команде Владимира Холопова не удалось. Россиянки по-прежнему лучше атаковали с игры, реже теряли мяч и при этом заметно прибавили на щитах, выиграв в итоге подбор. У соперниц стоит выделить Вадееву, которая, выйдя со скамейки, отлично вошла в игру и была лидером своей команды. В составе нашей команды, как и в предыдущих матчах, много бросков брала на себя Алина Ягупова, которая атаковала с хорошим процентом, однако допустила почти треть командных потерь, 7 раз потеряв мяч по ходу игры.

К сожалению, перехватить инициативу нашим девушкам так и не удалось. Россиянки контролировали ход матча и в четвертой четверти, вынуждая наших баскетболисток совершать много бросков с сопротивлением. В итоге команде Владимира Холопова благодаря игре Мазниченко на последних секундах матча удалось свести четверть к ничьей, но общий счет остался в пользу россиянок.

Сборная Украины первый матч в Греции проиграла со счетом 67:73. Вторую игру наши девушки проведут 8 июня (18:30) и сыграют против сборной Белоруссии.