Женская сборная Украины по баскетболу сыграет с командой России в преддверии Евробаскета

Женская сборная Украины продолжает тренировочный сбор перед Євробаскетом-2017, очередным этапом которого станет международный турнир в Греции, где наши баскетболистки проведут три контрольных поединка, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В первый игровой день - 7 июня - сборная Украины сыграет против россиянок, 8 июня - против белорусской сборной, а закроет турнир пятничным матчем против хозяек - команды Греции.

Читайте такжеЖенская сборная Украины по баскетболу не смогла обыграть команду ЛатвииРасписание матчей на турнире в Греции:

7 июня

18:30 Россия – Украина

20:30 Греция – Беларусь

8 июня

18:30 Украина - Беларусь

20:39 Греция - Россия

9 июня

16:00 Беларусь – Россия

19:00 Греция – Украина

До этого напомним, сборная Украины дважды уступила в контрольных поединках команде Латвии, а на международном турнире во Франции, потерпела поражение в игре с хозяйками соревнований, а также обыграла Черногорию и проиграла Канаде.

В групповом раунде Евробаскета-2017, напомним, подопечные Владимира Холопова сыграют против сборных Испании, Венгрии и Чехии.

Евробаскет-2017 стартует в Чехии 16 июня.